$!Miguel Ángel Estrada hace una crítica a la doble moral en su serie Departamento de Cobranza

“Esta serie surgió porque hace dos años, quise hacer una historia de las aventuras de un sicario, esto después de haber presentado una obra de teatro llamada El viento que mata , donde interpreté a un sicario, pero muy tonto, que lo hacían caer en situaciones cómicas, el cual causaba mucha risa, por lo que me basé en este personaje, un sicario que no sabe si es malo o bueno, pero busca educar a la gente, muy a su manera”, explicó Estrada Félix.

Estos personajes señaló Estrada, representan la doble moral no solo de los grupos delictivos sino de la sociedad, porque hay gente que le reza a Malverde , y tienen un hijo sicario, o no lo tienen, pero quisieran porque hay un ideal de las cosas.

“En mi carrera he participado en películas, y obras de teatro donde se aborda el tema del narco de manera sutil, y me he dado cuenta que la gente solo ve y resalta lo que quiere, o lo que le llama la atención, la gente piensa que yo he hecho mucho tema sobre el narco, y no es así, sólo he hecho una película, lo demás han sido participaciones como actor”.