Miguel Bosé cancela concierto en Nueva York por falta de visa laboral

El cantante español Miguel Bosé suspendió su concierto programado en Nueva York debido problemas de su visado de trabajo.

A través de sus redes sociales, Bosé se disculpó.

“Queridos todos. Como ya os habréis enterado, el concierto de del 2 de octubre que tendría que haberse llevado a cabo en The Theatre at Madison Square Garden de Nueva York, no tendrá lugar”, reveló en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

“Escucharéis muchas razones y leeréis muchos boletines, pero la verdad es que las visas de trabajo de Estados Unidos no llegaron a tiempo, a pesar de los meses de antelación con que fueron requeridas. No hay más”.