Miguel Bosé cancela concierto en Nueva York por falta de visa laboral

El cantante español Miguel Bosé suspendió su concierto programado en Nueva York debido problemas de su visado de trabajo.
A través de sus redes sociales, Bosé se disculpó.
“Queridos todos. Como ya os habréis enterado, el concierto de del 2 de octubre que tendría que haberse llevado a cabo en The Theatre at Madison Square Garden de Nueva York, no tendrá lugar”, reveló en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.
“Escucharéis muchas razones y leeréis muchos boletines, pero la verdad es que las visas de trabajo de Estados Unidos no llegaron a tiempo, a pesar de los meses de antelación con que fueron requeridas. No hay más”.
En los últimos meses, artistas de regional mexicano han tenido que cancelar sus giras debido a que les han sido negadas o retrasadas sus visas.
Sin ofrecer más detalles sobre el reembolso de las entradas o posibles nuevas fechas para reprogramarlo, el cantautor español aseguró a su público que está trabajando para presentarse en Nueva York muy pronto.
“Estamos buscando nueva fecha para retomarlo y en cuanto se sepa, será comunicada. Nada tengo que ver con esta cancelación, aún así pido disculpas por todos los contratiempos surgidos, también por las decepciones de todos aquellos que durante tantos meses esperaron este momento”, agregó Bosé en el comunicado.
“Nos veremos muy pronto, seguro, lo prometo. Y será con más entusiasmo que nunca. Os espero a todos en la vuelta. Gracias siempre y de nuevo mil disculpas. Os quiero”.