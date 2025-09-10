Miguel Bosé, Marisela y ‘El Coyote’ cantarán el Día del Grito en Culiacán

“Están invitados todos los culichis, mujeres y hombres, a que hagamos de este evento un espacio para fortalecer nuestras identidades, además de la convivencia que en ese ambiente se habrá de desarrollar”.

“Para el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, se trata de un evento de mucho significado por su trascendencia histórica, por inscribirse en la tradición del pueblo sinaloense”, dijo.

Castro Meléndrez precisó que, además de los conciertos, se llevará a cabo el acto institucional donde el Gobernador Rubén Rocha Moya dará el Grito, acompañado de autoridades civiles y militares.

Miguel Bosé, Marisela y El Coyote se presentarán en el Grito de Independencia que se realizará en la explanada del Palacio de Gobierno en Culiacán, anunció este miércoles el Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, en rueda de prensa al mediodía.

El funcionario destacó que, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, se implementará un operativo especial que coordinará a corporaciones estatales y federales durante toda la celebración.

Este año se retoma el evento cívico y cultural de las Fiestas Patrias en Culiacán, luego de que en 2024 se suspendieran las actividades abiertas al público debido a la situación de inseguridad que comenzó el 9 de septiembre del año pasado.

El pasado 2024, a tres días del Grito de Independencia, el Gobierno de Sinaloa suspendió el acto cultural y el espectáculo musical ante la crisis de seguridad que inició días anteriores. La crisis, provocada por una pugna del crimen organizado, ocasionó un alza en los delitos de asesinatos, desaparición de personas y robo de vehículos, así como enfrentamientos en vía públicas y utilización de explosivos por parte de la delincuencia organizada.

Incluso en septiembre de 2024 se corrompieron paginas web que dependen del Gobierno de Sinaloa y en ellas fue colocado un mensaje de amenaza contra el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Ante ello la ceremonia civil protocolaria del Grito de Independencia se llevó a cabo solamente con autoridades de gobierno, escolta, banda de guerra y miembros de su gabinete, para honrar a la patria y a sus héroes, sin convocatoria a eventos masivos.

Cabe destacar que este 2025 el anuncio de los artistas que se presentarán en el Día de la Independencia se realizó con menor tiempo de anticipación, pues el año pasado el 29 de agosto se informó que serían Los Aguilar quienes se presentarían en el concierto.