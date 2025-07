‘Mija, traes puro sueño,’ señala Christian Nodal en su nuevo tema ‘La que se fue se fue’

“La que se fue, se fue, reversa aquí no hay, yo puro pa’ delante y no pienso frenar. Mija, traes puro sueño, llégale y sin llorar, que aquí no se va a armar”, versa la nueva canción lanzada por el artista sonorense Christian Nodal, titulada La que se fue se fue.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió el lanzamiento de este nuevo tema, dedicado a ese amor que no pudo ser, y que sin duda será del gusto de sus millones de seguidores.