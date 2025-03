Miley Cyrus enfrenta demanda por derechos de autor de ‘Flowers’

El éxito de Miley Cyrus con su hit de 2023 Flowers sigue generando controversia. Recientemente, un juez rechazó la solicitud de la cantante para desestimar una demanda por derechos de autor que alegaba que su canción copiaba la balada de Bruno Mars, When I Was Your Man.

Este litigio está relacionado con la compra de los derechos del catálogo de la canción de Mars por parte de Tempo Music Investments, una empresa que adquirió los derechos de autor del coescritor de la canción, Philip Lawrence.

El juicio, que comenzó en septiembre de 2024, sigue adelante después de que el juez dictara que el equipo legal de Cyrus había tenido un “malentendido” sobre el precedente legal relacionado con los derechos de autor.

Cyrus argumentó que Tempo no tenía derecho a demandar debido a que adquirió los derechos de la canción sin el consentimiento de los otros coautores. Sin embargo, el juez aclaró que Tempo tiene un derecho exclusivo sobre los derechos de autor, lo que le permite demandar por infracción sin necesidad de la aprobación de los demás coautores.