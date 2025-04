Miley Cyrus estrena su sencillo ‘Something Beautiful’, además de ‘Prelude’

No obstante, la balada clásica pronto es alterada por un fuerte gruñido de la guitarra eléctrica y batería, que brinda una emoción inesperada a la pista y demuestra una vez más no solo la versatilidad de la cantante sino también su rango vocal.

“Dime algo hermoso sobre este mundo, cuando estoy en tu palma, soy como una perla, dime algo a lo que me pueda agarrar, eres a quien pertenezco, me ahogo en devoción tan profunda como el océano, así que no me dejes ir”, canta en el verso final.

El sencillo fue lanzado junto con el video musical, que muestra a Cyrus cantando en un escenario, rodeada de su banda y vestida de un extravagante atuendo afelpado, expresó elimparcial.com.