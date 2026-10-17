Miley Cyrus llora en homenaje a Dolly Parton en Los Ángeles

La presentación tuvo lugar en el Hollywood Bowl, marcando su vuelta a los escenarios después de cuatro años. Durante la velada, la artista interpretó temas de su nuevo álbum y dedicó un momento a recordar a Parton.

Miley Cyrus conmovió al público en Los Ángeles el viernes, al romper en llanto durante un homenaje a su madrina, Dolly Parton, quien falleció en agosto. La cantante interpretó “Jolene” en su regreso a los escenarios.

Dolly Parton, figura destacada de la música country, fue madrina de Miley Cyrus y mantuvo una relación estrecha que influyó en su trayectoria. Su fallecimiento en agosto marcó un momento significativo en la industria musical.

Sentada al borde del escenario, con pantallas proyectando imágenes de Parton, Miley Cyrus cantó “Jolene” y no pudo contener el llanto mientras explicaba la importancia de su madrina en su carrera.

Más tarde, durante la interpretación de “Wrecking Ball”, Cyrus sostuvo un marco en forma de corazón con una fotografía de la leyenda del country.

”Dolly y yo somos eternas. Nada en esta vida podría separarnos. La siento a mi alrededor y sé que está a mi lado cada día... la siento más que nunca”, expresó Miley Cyrus.

La artista recordó una anécdota de cuando solicitó a su madrina que no revelara su presencia en el Hollywood Bowl, pero Parton la sorprendió al mencionarla.

Entre los asistentes al concierto destacó la presencia de Selena Gómez, quien coreó con entusiasmo varios temas. Videos en redes sociales muestran a la actriz cantando “We Can’t Stop” y “The Climb”.

Miley Cyrus invitó a su prometido, Maxx Morando, a subir al escenario para compartir un momento al ritmo de “Let’s Get Married”. La pareja se conoció en 2021 y hizo oficial su relación en noviembre de 2022. Anunciaron su compromiso en diciembre pasado.