Miley Cyrus revela que desea regresar a la actuación con una historia romántica

Durante una entrevista para la revista Wonderland, de la que fue editora invitada, Miley Cyrus habló sobre sus planes a futuro en una conversación con la actriz Daryl Hannah.

Además, la artista reveló que desea regresar a la actuación y su deseo de dirigir proyectos cinematográficos.

Miley Cyrus confirmó que firmó con Atlantic Records, con lo que dará inicio a una nueva etapa musical después de haber lanzado sus dos álbumes más recientes bajo el sello Columbia Records, entre ellos el exitoso Endless Summer Vacation.

La cantante confesó que siente un deseo de volver a ponerse frente a las cámaras y colaborar con artistas que admira.

Sobre el personaje que le gustaría interpretar, respondió que sueña con protagonizar una historia profundamente romántica inspirada en una tragedia clásica.

“Me encantaría desaparecer en algo profundamente romántico”, expresó.

De acuerdo con elimparcial.com, Cyrus imagina una versión moderna de Julieta, el emblemático personaje de William Shakespeare, pero con una personalidad rebelde.

Además de regresar le interesa explorar el mundo de la dirección, comentó durante la charla, y le entusiasma la idea de desarrollar proyectos junto a personas que admira y dejó abierta la posibilidad de colaborar con Daryl Hannah, al asegurar que juntas podrían “hacer magia”.

La cantante explicó que, para ella, las canciones tienen vida propia y que su trabajo consiste más en escucharlas que en inventarlas.

Según relató, cuando la inspiración llega siente que está conectando con algo superior y que, más que escribir una composición desde cero, pareciera que simplemente está recordando una melodía que ya existía.

La edición especial de Wonderland también permitió conocer un lado más personal de la artista, ya que reunió a varias de las personas que han marcado su vida y su carrera, entre ellas su madre, Tish Cyrus-Purcell; su hermana, Noah Cyrus; y su madrina, la legendaria cantante Dolly Parton.