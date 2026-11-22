La cantante Miley Cyrus y Maxx Morando se convirtieron en marido y mujer. Luego de cinco años como pareja y un año comprometidos, la pareja de músicos se dio el sí en Palm Springs, California.

Medios estadounidenses como People y TMZ dieron a conocer dicha información, al igual que la filtración de algunas fotos de la boda que se realizó con sus familiares más cercanos. Además de la presencia de Tish Cyrus y su hermana Noah.

De igual forma se reporto que Billy Rae Cyrus, su padre, también estuvo presente. Esto luego de un distanciamiento que ocurrió en los últimos años.

De acuerdo a las imágenes, un jardín en la ciudad californiana fue testigo de este evento, el cual se realizó de forma sorpresiva. Tras la filtración, los fans de Miley se mostraron felices ante la boda de su cantante favorita.

Miley comparte las fotos oficiales

Luego de que se filtraron las fotos de la boda, Miley usó sus redes sociales para compartir su felicidad.

En un carrete se ve a los recién casados posando para las fotos y también hay una en el jardín donde se realizó la ceremonia.

Recordemos que este es el segundo matrimonio de la cantante, el primero fue con Liam Hemsworth durante el periodo 2018-2019 y que terminó en la canción “Flowers”.