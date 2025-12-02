Espectáculos
|
Redes

Miley Cyrus se compromete con el músico Maxx Morando tras cuatro años de relación

Miley Cyrus confirma su compromiso con el músico Maxx Morando después de cuatro años de noviazgo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/12/2025 12:28
02/12/2025 12:28

Miley Cyrus confirmó su compromiso con el músico Maxx Morando, de acuerdo con People, noticia que se hizo visible en la alfombra roja de la premiere mundial de “Avatar: Fire and Ash”, celebrada en Los Ángeles.

Ahí la cantante mostró un anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo mientras posaba junto a Morando.

En la alfombra roja del estreno, Cyrus apareció con un anillo llamativo en su mano izquierda y posó acompañada de Maxx Morando, de acuerdo con elimparcial.com.

Fotografías del evento y reportes de medios confirmaron que la joya tiene una piedra de talla cushion-cut sobre una banda de oro amarillo de 14 quilates, y que se trata de una pieza hecha a medida por la diseñadora Jacquie Aiche. PEOPLE y otros medios documentaron la aparición y los detalles de la pieza y una fuente del medio estadounidense señaló que Miley “dijo ‘sí’” a Morando después de cuatro años de relación.

Maxx Morando, de 27 años, es baterista de la banda “Liily” y trabaja también como productor y coautor. Según reportes, él y Miley se conocieron por una cita a ciegas en 2021. La relación se hizo pública a finales de ese año y se confirmó en abril de 2022 cuando fueron vistos en West Hollywood.

Miley describió en una entrevista con British Vogue que la cita fue “a ciegas”: “Nos pusieron en una cita a ciegas”, aunque aclaró que fue “ciega para mí y no realmente para él”.

#Espectáculos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube