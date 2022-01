Miley Cyrus vive incómodo momento en el show de Año Nuevo

La estrella de 29 años estaba interpretando su éxito Party in the USA justo después de que el reloj diera la medianoche, cuando su top -que estaba sujeto por endebles tirantes plateados- se desprendió, esto con información de Infobae.

Momentos después reapareció con una chaqueta roja brillante en lugar de su top roto y, haciendo referencia a una de las frases de Party in the USA, bromeó: “¡Ahora todo el mundo me está mirando!”.

Su poco fiable top lucía varios agujeros estratégicos, pero fueron los brillantes tirantes los que fallaron. Llevaba también una diminuta falda en juego.

Al terminar, agradeció a la audiencia y a los televidentes en casa por sintonizarla y volvió a bromear sobre el inesperado momento de dramatismo.

”El programa de esta noche ha consistido en ser flexible. De aguantar los golpes y sacar lo mejor de las peores circunstancias. Y esa resistencia no debería terminar aquí. Llevemos eso al nuevo año con nosotros. Todos hemos aprendido a esperar lo inesperado”.

Cyrus y Pete Davidson demostraron que tienen química. El explosivo dúo hizo múltiples guiños a su amor mutuo, bromeó sobre las estrictas directrices en cuanto a las “palabrotas”, y discutió sobre quién es la verdadera “estrella del espectáculo”.