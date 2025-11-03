Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso laboral

La actriz Millie Bobby Brown acusó a David Harbour de bullying y acoso laboral, durante el rodaje de Stranger Things, cuya primera parte de la quinta y última temporada se estrenará el 26 de este mes.

Según el Daily Mail, la acusación de la actriz se hizo antes de que comience la filmación de la última temporada de la serie e incluye “páginas y páginas”.

“Millie Bobby Brown presentó un reclamo de acoso e intimidación antes de que comenzaran a filmar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”, declaró una fuente al Daily Mail.

También se dijo que, en el rodaje, la actriz estuvo constantemente acompañada por uno de sus representantes y se aclaró que en ningún momento del extenso texto se menciona algún comportamiento inapropiado de índole sexual.

“Millie y yo tenemos una relación especial porque la conozco desde que era chica. La conocí antes de todo este asunto de la popularidad global. Siento que debo protegerla. Me preocupo por ella” declaró Harbour en 2021. Hoy, esa relación está completamente quebrada.

Estas revelaciones llegan luego de que Lily Allen, cantante y ex pareja de Harbour, publicara un nuevo disco en el que hace explícitas referencias al actor y sus conductas, especialmente a las infidelidades que detonaron el fin del matrimonio.