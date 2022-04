$!Millie Bobby Brown habla de la sexualización que vive en Hollywood

“Es repugnante”, sentenció, a la par que explicó que su experiencia en Hollywood “representa bien lo que pasa en el mundo y cómo las chicas jóvenes son sexualizadas. He tenido que lidiar con eso, pero llevo haciéndolo desde siempre”, señaló, generando un momento de reflexión entre sus seguidores.

“Puede ser apabullante. Claramente he tenido que enfrentarme más a eso en las últimas dos semanas después de cumplir los 18. Veo una clara diferencia entre la forma de actuar de la gente y la forma de reaccionar de la prensa y las redes sociales ante mi entrada a la mayoría de edad”, indicó.

Esta no es la primera ocasión que Millie Bobby Brown hace una denuncia como esta, pues en 2020, cuando tenía 16 años hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en donde habló un poco sobre la sexualización que vivía al ser menor de edad.

“Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que lo que han hecho ha sido causarme dolor e inseguridad. Pero nunca me van a derrotar. Voy a continuar haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje en busca del cambio”, escribió en aquel entonces.