Millie Bobby Brown protagonizó película que fue demandada

Ante este escenario, el actor que dio vida a Superman deberá cambiar su manera de interpretar a Sherlock, de lo contrario no recibirán la luz verde para la segunda entrega de Enola Holmes, que podría llegar para el 2022.

¿El motivo de la demanda? Que la actuación de Cavill como Sherlock Holmes manifestó sentimientos, cuando el detective siempre se muestra como alguien frío y calculador, por lo que The Conan Doyle señalaron que antes de llevar a cabo alguna modificación en el personaje se les tiene que consultar, esto de acuerdo con información de El Heraldo de México.

Sin embargo, en 2020 Netflix estrenó Enola Holmes, un filme que fue bien aceptado por la crítica y los seguidores de la joven actriz, quien además compartía créditos con Henry Cavill y Sam Claflin, todo iba viento en popa hasta que la producción recibió una demanda por parte de The Conan Doyle, quienes son los encargados del legado de el escritor Sir Arthur Conan Doyle.

En cuanto a Millie Bobby Brown, este papel le resultó bastante redituable, debido a que por su actuación como Enola Holmes le dejó ganancias por 6.1 millones de dólares, mientras que para la segunda parte de esta saga también participará como productora.

Por otro lado, The Thing About Jellyfish (Lo que sucedió con la medusa) es uno de los próximos proyectos que protagonizará Millie Bobby Brown, película que se tiene previsto se estrene en el 2023, pero no llegará a cines, ya que Netflix compró los derechos.

El único problema es que la película se encuentra en desarrollo desde 2015, año en que fue anunciada por la productora Reese Witherspoon, por lo que se espera que con la intervención de Netflix el proyecto pueda arrancar a la brevedad.