Millie Bobby Brown quiere interpretar a Britney Spears en una biopic

La estrella de Stranger Things , de 18 años, lo admitió durante una charla en la parte trasera de un coche en el episodio del lunes de The Drew Barrymore Show

“¿Qué te gustaría hacer después?”, preguntó Drew hacia el final de su entrevista en el auto, añadiendo que podría ser después de que Stranger Things termine o incluso años más tarde.

“Quiero interpretar a una persona real”, respondió Millie, indicando que quería interpretar a Britney Spears. “Creo que su historia, en primer lugar, resuena conmigo”, explicó la actriz de Enola Holmes.

Millie también señaló que las dos compartían la experiencia de “crecer en público” y sugirió que detectaba sentimientos similares cuando veía viejas entrevistas con la intérprete de Me against the music.

“No la conozco, pero, cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la forma adecuada. Y sólo la suya”, dijo.

La actriz no compartió ningún detalle sobre el tema en el que se centraría su imaginaria película biográfica de Britney, aunque su edad sugeriría que podría ser ideal para interpretar a la cantautora cuando estaba en la cima de su fama, mientras que probablemente sería demasiado joven para retratar de forma convincente a una Britney más madura en medio de su drama de tutela.