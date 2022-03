$!Miss Polonia se corona como Miss Mundo 2021

Luego de varias rondas como presentación, entrevista con el jurado, traje de gala, y presentar su proyecto social denominado “Belleza con propósito”, el jurado decidió que la ganadora de este año sería la representante de Polonia.

“Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada de llevar la corona de Miss World y no veo la hora de ponerme a trabajar. Recordaré este increíble capítulo en Puerto Rico por el resto de mi vida”, dijo Karolina Bielawska, a través del comunicado de prensa emitido por la organización de Miss Mundo.

Bielawska recibió la corona de la jamaiquina Toni-Ann Singh, quien tenía el título desde 2019, ya que el concurso fue cancelado en 2020 y 2021 por la pandemia.

Shree Saini, de Estados Unidos, se alzó como primera finalista, y Olivia Yace, de Costa de Marfil, como segunda finalista.