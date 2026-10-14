Moana en live action llegará a Disney+ el 21 de octubre

La película de acción real “Moana” se estrenará el 21 de octubre de 2026, exclusivamente en la plataforma Disney+, invitando a las familias a un nuevo viaje más allá del arrecife con la navegante y el semidiós Maui, en una aventura musical.

Las audiencias podrán regresar al mundo de Moana para revivir esta historia de una manera nueva. La cinta presenta música, efectos visuales y personajes, según información de Disney.

Esta nueva versión en acción real se basa en la popularidad de la película animada original, que es la más vista de todos los tiempos en Disney+, acumulando más de 1.5 mil millones de horas reproducidas a nivel global. El lanzamiento busca reconectar con las amistades y la música de la franquicia.

La información de Disney señala que Dwayne Johnson ‘La Roca’ interpreta al semidiós Maui, mientras que la actriz Catherine Lagaʻaia da vida a la navegante Moana. La película es dirigida por Thomas Kail, ganador de un Emmy y un Tony Award.

En esta adaptación, Moana responde al llamado del océano y viaja por primera vez más allá del arrecife de su isla de Motunui. La acompaña el semidiós Maui en un trayecto cuyo objetivo es devolver la prosperidad a su pueblo.

La producción cuenta con canciones originales de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina. Además, incluye una banda sonora original compuesta por Mancina. Entre los temas, se encuentran clásicos como “Cuan lejos voy” y “Yo soy Moana”, y la nueva canción “Along The Way”.

La película es producida por Dwayne Johnson ‘La Roca’, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda. También participan como productores Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Auliʻi Cravalho, quien prestó su voz a Moana en las películas animadas “Moana” y “Moana 2”.