$!Molestos y distanciados, así están Miley Cyrus y su padre Billy Ray

El cantante de música country Billy Ray Cyrus y su hija Miley Cyrus tuvieron una pelea que terminó por romper la paz en la familia, y fue tal la magnitud del conflicto que incluso tomaron la decisión de no querer saber nada uno del otro, por lo que dejaron de seguirse en las redes sociales.

Según reportó el periódico británico The Sun, Billy Ray y la ex chica Disney han tenido una serie de discusiones. Los problemas en la familia comenzaron después de que los padres de Miley anunciaran que pondrían fin a su matrimonio en el mes de abril. Si bien, no era una sorpresa para sus hijos su separación, a la diva del pop no le han gustado las actitudes de su padre.

Una fuente cercana a la cantante asegura que la disputa familiar se ha vuelto más fuerte. “Miley tiene que ver con la paz, pero no estaba de acuerdo con algunas cosas que su padre ha hecho. Realmente se ha intensificado y no están en buenos términos”, reportó.