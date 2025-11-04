Mon Laferte anuncia su ‘Femme Fatale Tour’ por México

Mon Laferte recorrerá seis ciudades del país en 2026 con su Femme Fatale, en el que presentará en vivo el material de su más reciente álbum.

La artista se presentará en Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

El tour contempla presentaciones en el Foro GNP Seguros de Mérida el 11 de abril, el Auditorio GNP Seguros de Puebla el 23 de abril, el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro el 25 de abril, el Auditorio Telmex de Guadalajara el 30 de abril, el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 27 de mayo y el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 29 de mayo, de acuerdo con infobae.com.

Su álbum Femme Fatale es una mezcla de pop alternativo y jazz, se conforma de 14 canciones, y se inspira en la figura arquetípica de la femme fatale.

Entre los temas destaca “Vida Normal”, que retrata con crudeza la rutina cotidiana entre cigarrillos, café y el cansancio, usando la ironía y la vulnerabilidad, para exponer la tensión entre la estabilidad deseada y el caos interior.