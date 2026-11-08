$!Mon Laferte reaparece tras incidente y pide no lanzar objetos

Mon Laferte reapareció tras golpe con celular en Las Vegas, confirmando que seguirá su gira por Estados Unidos y solicitando a sus seguidores no arrojar objetos al escenario para evitar futuros accidentes.

La artista chilena se pronunció en redes sociales luego de recibir el impacto de un celular durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, el pasado 5 de noviembre. La intérprete informó sobre su estado de salud y reiteró un llamado a su público.

”Estoy bien, la chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más”, expresó Mon Laferte. La declaración de la cantante generó reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron su alivio al saber que no sufrió consecuencias graves tras el golpe.

El incidente ocurrió el 5 de noviembre de 2026, durante su presentación en el Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort, en Las Vegas. Mientras interpretaba el tema “Amárrame”, una asistente que se encontraba en las primeras filas lanzó un teléfono celular hacia el escenario. El dispositivo impactó cerca del ojo izquierdo de la cantante, lo que provocó preocupación entre los asistentes.

La intérprete explicó que la mujer que lanzó el dispositivo no actuó con malas intenciones, sin embargo, pidió al público evitar arrojar objetos al escenario para prevenir accidentes durante sus presentaciones.

Pese a lo sucedido, Mon Laferte no suspenderá sus presentaciones y continuará con su gira Femme Fatale Tour por Estados Unidos. La cantante tiene programados dos conciertos para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026 en el Kia Forum, ubicado en Inglewood, California.