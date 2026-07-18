‘Mortal Kombat 2’ se estrenará en HBO Max el 24 de julio

“Mortal Kombat 2” llegará al catálogo de HBO Max el próximo 24 de julio, luego de su estreno en salas de cine, donde recaudó 129 millones de dólares a nivel mundial.

La producción marca el regreso del director Simon McQuoid, quien también estuvo al frente de la primera entrega estrenada en 2021.

La historia tiene como uno de sus personajes principales a Johnny Cage, un actor de artes marciales que es reclutado por Raiden y Sonya Blade para unirse a los guerreros del Earthrealm.

Su misión será enfrentar a los combatientes del Outworld en un torneo interdimensional para impedir que el emperador Shao Kahn tome el control. En esta batalla también contará con el apoyo de la princesa Kitana.

La secuela incorpora nuevos personajes de la franquicia con actores nuevos actores que se integraron al reparto, Karl Urban, Adeline Rudolph, Tati Gabrielle, Martyn Ford, Damon Herriman, Ana Thu Nguyen, Desmond Chiam y CJ Bloomfield.

Además, retomaron sus personajes los actores Lewis Tan como Cole Young, Jessica McNamee como Sonya Blade, Ludi Lin como Liu Kang, Mehcad Brooks como Jax, Tadanobu Asano como Raiden, Hiroyuki Sanada como Scorpion, y Joe Taslim como Sub-Zero.

La película estará disponible en HBO Max a partir del 24 de julio.