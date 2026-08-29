Moses Martin, hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, debuta en Londres con su banda People I’ve Met

El joven músico de 20 años se presentó junto a su banda People I’ve Met, conformada por Orlando Wiltshire en la batería y Andrew Suster en el bajo. Esta presentación marca su entrada formal a la escena musical británica y al panorama internacional.

Moses Martin, hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, dio su primer concierto con su banda People I’ve Met en Londres, en The Hawley Arms, un escenario con significado especial para Coldplay, para establecer su identidad musical.

La elección de The Hawley Arms, en el barrio de Camden, es relevante para la trayectoria familiar. Esta zona de Londres es conocida por haber sido el punto de partida para la banda de su padre, Coldplay, a finales de los años noventa, antes de alcanzar su estatus de uno de los grupos más importantes de la música mundial.

Martin busca abrirse camino con un sonido propio y distintivo en la industria. Reconoce que llevar uno de los apellidos más famosos del entretenimiento, asociado a figuras como su padre, el vocalista de Coldplay, y su madre, la actriz Gwyneth Paltrow, implica un desafío adicional, según se informó. Él se desempeña como vocalista y guitarrista principal del grupo.

La formación de People I’ve Met se concretó tras conocerse Martin, Wiltshire y Suster en la escuela, mientras residían en California. Posteriormente, los tres músicos tomaron la decisión de mudarse a Nueva York con el objetivo de desarrollar su proyecto musical y consolidar su propuesta artística.

People I’ve Met apuesta por un sonido diferente y particular, más cercano al rock alternativo y al indie, se destacó. Este enfoque busca distinguirse claramente de las comparaciones que inevitablemente surgen con la trayectoria musical de Coldplay y establecer su propia voz creativa.

Su EP debut, *Bunny*, se lanzó este año. Esta producción ha comenzado a generar atención en la escena musical y entre los críticos especializados, lo que representa un paso importante en la construcción de su propia narrativa y estilo artístico.