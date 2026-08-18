MTV VMAS 2026: Madonna y Taylor Swift dominan las nominaciones

Luego de que se anunciara la edición 2026 de los MTV VMAs, muchos se preguntaban por las nominaciones y por fin están aquí. Este año Madonna además de volver con Confessions II también es la más nominada de la ceremonia de premios con 11 y Taylor Swift se encuentra en la lista con 9.
La Reina del Pop ha sido nominada por Confessions II – The Film en la categoría Video del Año, además de que su colaboración con Sabrina Carpente Bring Your Love fue mencionada en la categoría de Canción del Año.
En cuanto a Taylor Swift, The Fate Of Ophelia ha sido nominada en las categorías Video del Año, Mejor Pop, Mejor Fotografía, entre otras. Ambas estrellas igual compiten en Artista del Año.
Otros artistas que dominan las nominaciones de los MTV VMAs son Ariana Grande y Sabrina Carpenter con 7; Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson con cinco; LISA con 4 y Shakira junto a Tate McRae con 3.
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Una publicación compartida por Video Music Awards (@vmas)
Una publicación compartida por Video Music Awards (@vmas)
¿Quienes son los nominados de los MTV VMAS 2026?
Video del Año
-Ariana Grande: Hate that i made you love me/ Republic Records.
-Bruno Mars: I Just Might/Atlantic Records.
-GENER8ION: Storm starring Yung Lean/ Iconoclast Music.
-Madonna: Confessions II/ The Film Warner Records.
-Sabrina Carpenter: Tears/IslandTaylor Swift: The Fate of Ophelia/Republic Records.
Artista del Año
-Ariana Grande: Republic Records
-Bruno Mars: Atlantic Records
-Madonna: Warner Records
-Morgan Wallen: Big Loud/Mercury Records
-Sabrina Carpenter: Island
-Taylor Swift: Republic Records
Canción del Año
-BTS: Swim/BIGHIT MUSIC
-Ella Langley: Choosin Texas/Columbia Records
-HUNTR/X: Ejae, Audrey Nuna, REI AMI/Golden– Republic Records/Visva Records
-Madonna & Sabrina Carpenter: Bring Your Love Warner Records
-Olivia Dean: Man I Need/Island
-PinkPantheress + Zara Larsson: Stateside Warner
-Records UK/Atlantic Records
-Raye: Where is my husband: Human Re Sources
Mejor Artista Nuevo
-Bella Kay: Atlantic Records
-Cortis: Bight Music
-Magnus Ferrell:Visva Records/Republic Records
-Malcolm Todd: Columbia Records
-Myles Smith: RCA Records-Sienna Spiro: Capitol Records
-Stella Lefty: Sandlot/Atlantic Outpost
Mejor Colaboración
-Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice: Chains & Whips/ Roc Nation Distribution.
-French Montana x Max B: Ever Since U Left Me/ Coke Boys Records.
-Madonna & Sabrina Carpenter: Bring Your Love/Warner Records.
-PinkPantheress + Zara Larsson: Stateside/Warner Records UK/Atlantic Records.
-Shakira & Burna Boy: Dai Dai/ Sony Music US Latin
-Teyana Taylor & Lucky Daye: Hard Part/ Def Jam Recordings.
Mejor Pop
-Ariana Grande: Hate that i made you love me/Republic Records.
-Charli xcx: SS26/Atlantic Records
-LISA: Dream feat. Kentaro Sakaguchi/ Lloud Co./RCA Records.
-Olivia Rodrigo: Drop dead/Geffen Records
-Sabrina Carpenter: House Tour/Island
-Tate McRae: Nobody’s Girl/RCA Records.
-Taylor Swift: The Fate of Ophelia/Republic Records.
Mejor Hip-Hop
-Cardi B feat. Kehlani: Safe/Atlantic Records
-Don Toliver: E85 Cactus Jack/ Atlantic Records
-Drake: Janice STFU OVO/Republic Records
-Megan Thee Stallion: Lover Girl/Hot Girl Productions
-Travis Scott: Dumbo Cactus Jack/Epic Records
-Tyler, The Creator: Sugar on my Tongue/Columbia Records.
Mejor R&B
-Bruno Mars: I Just Might/Atlantic Records
-Chris Brown: It Depends/Obvious RCA Records
-Dave & Tems: Raindance Neighbourhood Recordings/Capitol Records
-Justin Bieber: Yukon/Def Jam Recordings
-Kehlani: Folded/Atlantic Records
-Mariah the Scientist & Kali Uchis: Is It a Crime/Epic Records.
Mejor Alternativo
-Bebe Rexha & Faithless: New Religion/Bebe Rexha Music LLC/EMPIRE.
-Harry Styles: Aperture Columbia Records
-Lady Gaga & Doechii: Runaway/Lil Monsters/Top Dawg Entertainment/Interscope Records/Capitol Records
-Madonna: Confessions II The Film/Warner Records
-PinkPantheress + Zara Larsson: Stateside Warner Records UK/Atlantic Records
-Slayyyter: Dance/Records /Columbia Records
Mejor Latin
-Anitta & Shakira: Choka Choka/ Republic Records/UMLE
-Bad Bunny: Nuevayol Rimas Entertainment
-Fuerza Regida: Tu Sancho Rancho Humilde/Street Mob Records/Sony Music US Latin
-Karol G: Papasito Bichota Records/Interscope Records
-Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia: La Perla Columbia Records
-Ryan Castro, Kapo & Gangsta La Villa AWOO Corp./ Sony Music US Latin.
-Shakira & Burna Boy: Dai Dai Sony Music US Latin.
Mejor K-Pop
-BLACKPINK: JUMP/ YG Entertainment
-BTS: SWIM BIGHIT MUSIC
-CORTIS: REDRED BIGHIT MUSIC
-KATSEYE: PINKY UP HYBE x Geffen Records
-LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) SPAGHETTI
– SOURCE MUSIC-LISA:Dream feat. Kentaro Sakaguchi/ Lloud Co./ RCA Records.
Mejor Country
-Ella Langley: Choosin’ Texas Columbia RecordsKacey Musgraves: Dry Spell Lost Highway/Interscope Records
Lainey Wilson: Somewhere Over Laredo Broken Bow Records
Luke Combs: Back in the Saddle Columbia Nashville
Shaboozey: Cowgirl American Dogwood/EMPIRE
Stella Lefty: Boston Sandlot/Atlantic Outpost
Tucker Wetmore: Brunette Back Blocks Music/Mercury Records
Los premios se realizarán este año en Los Ángeles el próximo 27 de septiembre a las 18:30 horas (Hora del centro de México) en MTV, CBS y Paramount+.