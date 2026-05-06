$!‘Muchas gracias por amarnos tanto’: saluda BTS a miles de armys mexicanas

La Presidenta de México, Claudia Sheimbaum invitó a los integrantes de la banda surcoreana a reunirse con ella en el recinto nacional. Desde que lo anunció en su conferencia mañanera, las fans comenzaron a reunirse en el Zócalo.

Unos minutos bastaron para que el army de México enloqueciera de amor por BTS. RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook salieron al balcón del Palacio Nacional a saludarlas y

Apenas unos minutos después de las 17:00 horas, local, salieron a saludar. El primero en hablar fue el líder, RM.

“Hola, muchas gracias por invitarnos, no podemos esperar para el concierto de mañana, te amo te quiero, muchas gracias”, dijo en español, con algunas frases en inglés.

V, quien previo a su servicio militar en Corea del Sur, estuvo en Bacalar, Quintana Roo, grabando un programa de cocina, llevó su discurso escrito en español, el cual leyó mirando su pantalla de celular.

“Hola, no hablo español muy bien, pero voy a intentarlo, ¿nos extrañaron?, nosotros extrañamos muchísimo más a México. La energía aquí es increíble, muchas gracias por amarnos tanto, nos vemos la próxima vez”, dijo haciendo estallar los gritos de amor por ellos.

Sheimbaum, aprovechó el momento en que los chicos grababan las imágenes de las fans, para tomar el micrófono.

“Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”.

Luego se despidieron: “México: Mucho picante”, dijo V. “Gracias”, dijo Jung Kook, “Te amo, army”, añadió Jin y al final J-hope “Te amo”.

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, este jueves 7, el sábado 9 y domingo 10 de mayo, como parte de su gira mundial Arirang.

Posteriormente, la mandataria publicó una imagen con los integrantes de BTS, en su red social de X.

“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”.