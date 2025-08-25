Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui, tenía cáncer

La actriz Verónica Echegui, que saltó a la fama con la película de Bigas Luna Yo soy la Juani (2006), falleció este domingo 24 de agosto en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde llevaba ingresada desde finales del mes de julio a causa de un cáncer. Tenía tan solo 42 años. Su última aparición en las pantallas fue en la serie A muerte, de Dani de la Orden, estrenada el pasado mes de febrero en Apple TV +. En ella encarnaba a Marta, una mujer de espíritu libre que se queda embarazada y retoma la amistad que tuvo en su infancia con Raúl (Joan Amargós), que puede morir en cuestión de semanas al tener que operarse de un angiosarcoma en el corazón.

Nos entristece enterarnos del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui. De ser descubierta por Bigas Luna en 'Yo soy la Juani' a colaborar con algunos de los mejores cineastas de este país como Cesc Gay o Icíar Bollaín y saltar a la dirección cortometrajes. Descanse en paz pic.twitter.com/k0GSRt8Eok — FlixOlé (@FlixOle) August 25, 2025

La serie tocaba temas como la enfermedad y la muerte y en una de sus últimas entrevistas, Echegui se pronunciaba al respecto. “Esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar. De hecho, no recuerdo ningún curso desde parvulitos en que nos hablarán de la muerte”, declaró. En una entrevista con La Vanguardia el pasado mes de junio, la actriz apuntaba lo siguiente sobre la sensación que le gustaría que se quedara el espectador.