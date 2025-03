Muere a los 64 años el músico D’Wayne Wiggins

Además de ser un talentoso guitarrista, productor y compositor, Wiggins destacó por su compromiso con el desarrollo artístico y el mentoreo de jóvenes músicos, ayudando a impulsar la carrera de varios artistas emergentes.

Nacido y criado en Oakland, California, Wiggins comenzó su amor por la música a los 11 años, cuando tomó la guitarra por primera vez. En 1986, fundó Tony! Toni! Toné! junto a su hermano Raphael Saadiq y su primo Christian Riley, desempeñándose como vocalista principal y guitarrista, detalla elimparcial.com

El grupo debutó en 1988 con su álbum Who?, pero su gran éxito llegó en 1993 con Sons of Soul, disco que incluyó los hits Anniversary y (Lay Your Head on My) Pillow. La banda dejó huella en el género New Jack Swing, alcanzando cinco números uno en el Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songsantes de separarse en 1996.

En el año 2000, Wiggins lanzó su álbum en solitario Eyes Never Lie, con colaboraciones de artistas como Carlos Santana y Darius Rucker. También fundó el sello Grass Roots Entertainment, donde ayudó a impulsar las carreras de Destiny’s Child y Keyshia Cole.

Su influencia en la industria musical se extendió a la producción, colaborando en el aclamado álbum de Alicia Keys, The Diary of Alicia Keys (2003), donde trabajó en la canción If I Was Your Woman/Walk on By.