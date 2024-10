El actor encarnó a James Evans Sr . en Good Times , que presentaba a una de las primeras familias negras en la televisión estadounidense, producida por Norman Lear y cocreada por el actor Mike Evans, quien coprotagonizó All in the Family y The Jeffersons , se emitió de 1974 a 1979 en CBS, destaca milenio.com

Antes de dedicarse a la actuación, se mudó a Nueva York y fue trabajador social en el Instituto de Justicia Vera, donde trabajó con acusados en el Centro de Detención de Brooklyn.

Tuvo una breve carrera en el fútbol americano profesional y jugó en varias ligas menores. Firmó un contrato de agente libre en 1967 con los Chiefs de Kansas City, pero el entrenador Hank Stram alentó a Amos a perseguir su interés en la escritura. Tuvo trabajos como escritor de publicidad y comedia antes de pasar frente a la cámara.

Entre los filmes en los que participó se encuentran Let’s Do It Again (Dos tramposos con suerte), con Bill Cosby y Sidney Poitier, Coming to America (Un Príncipe en Nueva York) con Eddie Murphy y su secuela de 2021, Die Hard 2 (Duro de matar 2), Madea’s Witness Protection (Protección de los testigos de Madea) y Uncut Gems (Diamantes en bruto) con Adam Sandler. Apareció en el video de 1994 de Ice Cube y Dr. Dre Natural Born Killaz.

Fue un invitado frecuente en The West Wing y sus otras apariciones en televisión incluyeron Hunter, The District, Men in Trees, All About the Andersons, Two and a Half Men y The Ranch.

En 2020, Amos fue incluido en el Salón de la Fama de Nueva Jersey. Rindió servicio en la Guardia Nacional de Nueva Jersey.