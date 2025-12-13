Muere Abraham Quintanilla, el padre de Selena

Hasta ahora, se desconoce cuáles fueron las causas de muerte del padre de la cantante Selena Quintanilla. Tras dar a conocer la noticia, la publicación del productor musical se llenó de mensajes de apoyo para la familia de la ‘reina del Tex-Mex’.

El también productor de la agrupación Cumbia Rings escribió un breve comunicado: “Es con gran pesar en mi corazón que les hago saber que mi padre murió hoy”, indicó sin dar más detalles al respecto.

Abraham, quien fue un productor conocido por ser el padre e impulsor de la carrera musical de Selena Quintanilla, falleció a los 86 años, según confirmó su hijo A. B. Quintanilla mediante una publicación en sus redes sociales.

Abraham Quintanilla Jr. nació el 20 de febrero de 1939 en Texas, Estados Unidos, quien dedicó parte de su vida a la producción musical y uno de sus grandes proyectos fue en compañía de sus hijos, señala elinformador.com.

Abraham se casó con Marcella Quintanilla el 8 de junio de 1963, con quien tuvo tres hijos: Suzette, Abraham (apodado A.B.) y Selena. Cuando aún eran niños, él los hizo parte de una banda llamada Selena y los Dinos.

Las presentaciones de la agrupación familiar se daban en el restaurante Papagayo’s que Abraham Quintanilla abrió en 1979. Este contaba con una pista de baile y un escenario especial para que sus hijos pudieran tocar.

Abraham rápidamente notó el talento que tenía Selena para cantar, por lo cual él mismo la llevó a la primera disquera con la que grabó, llamada EMI Latino, quienes duraron en firmar a la ‘reina del tex-mex’.

“Al principio, se mostraron escépticos porque era una niña. Dije: ‘Bueno, intentémoslo una vez’, y grabamos una canción”, recordó Quintanilla en el documental de Netflix Selena y Los Dinos.

De acuerdo con su perfil de IMBd, Abraham Quintanilla fue productor ejecutivo de la película biográfica Selena, protagonizada por Jennifer Lopez; además del video Selena Remembered, la cinta Selena: su último adiós y la Selena: La serie.