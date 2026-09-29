Muere actor de telenovelas Otto Sirgo a los 79 años

El actor cubano-mexicano Otto Sirgo, figura de icónicas telenovelas como ‘Rosa Salvaje’ y ‘Lazos de amor’, falleció a los 79 años de edad. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia, destacando su amplia trayectoria.
El deceso del reconocido intérprete fue comunicado por la ANDI a través de un mensaje oficial, donde se informó sobre su partida. Sirgo dejó un legado en teatro, cine y televisión, siendo reconocido como un colaborador constante de la asociación. Hasta el momento, no se han revelado públicamente detalles sobre las circunstancias o la causa de su fallecimiento.
La Asociación Nacional de Intérpretes expresó en su comunicado: “Se comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio el intérprete Otto Sirgo, quien además fue un eterno colaborador de esta asociación. Tiene una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión”.
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Nacido en La Habana, Cuba, el 19 de diciembre de 1946, Otto Sirgo desarrolló casi toda su carrera artística en México, país al que se mudó siendo bebé. Antes de establecerse de forma permanente, regresó a Cuba durante cuatro años en su niñez, para luego volver a México sin regresar a la isla.
En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Sirgo aclaró que, aunque nació en Cuba, se consideraba mexicano “de toda la vida”. Esto se debía a su ascendencia materna y a una ley de 1968 que otorgaba la nacionalidad si la madre era mexicana y el padre extranjero fallecía.
Antes de dedicarse a la actuación, Sirgo estudió Ingeniería electrónica en el plantel de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Posteriormente, cursó Administración de empresas turísticas, licenciatura que concluyó con promedio destacado.
Su ingreso al mundo de la actuación fue impulsado por su madre, quien lo recomendó con diferentes productores de cine y teatro. Alcanzó fama internacional por su participación en melodramas televisivos como ‘Lazos de amor’, ‘Niña amada mía’ y ‘Por un beso’.