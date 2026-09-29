Muere actor de telenovelas Otto Sirgo a los 79 años

El actor cubano-mexicano Otto Sirgo, figura de icónicas telenovelas como ‘Rosa Salvaje’ y ‘Lazos de amor’, falleció a los 79 años de edad. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia, destacando su amplia trayectoria.

El deceso del reconocido intérprete fue comunicado por la ANDI a través de un mensaje oficial, donde se informó sobre su partida. Sirgo dejó un legado en teatro, cine y televisión, siendo reconocido como un colaborador constante de la asociación. Hasta el momento, no se han revelado públicamente detalles sobre las circunstancias o la causa de su fallecimiento.

La Asociación Nacional de Intérpretes expresó en su comunicado: “Se comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio el intérprete Otto Sirgo, quien además fue un eterno colaborador de esta asociación. Tiene una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión”.