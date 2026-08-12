$!Muere Alberto ‘Betón’ Lizárraga, hijo de don Cruz Lizárraga

La música sinaloense se encuentra de luto por el fallecimiento de Alberto Lizárraga, conocido en el ambiente artístico como “Betón”, hijo de don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo.

La noticia fue confirmada por su hijo, el también músico José Cruz Lizárraga, quien a través de sus redes sociales dedicó un emotivo mensaje de despedida a su padre, en el que destacó no solo su legado musical, sino también las enseñanzas que dejó en su familia.

“Hoy es un día triste para mí, mi papá murió”, escribió José Cruz, quien aseguró sentirse orgulloso de su padre y agradecido por haber recibido de él el amor y conocimiento por la música.

El músico recordó que su padre fue quien le heredó la pasión por la música y señaló que sus enseñanzas permanecen presentes en su vida. Como homenaje, José Cruz compuso una canción titulada “El Lizárraga”, dedicada a su padre, a quien calificó como un genio de la música y, sobre todo, como un gran papá.

En su publicación, José Cruz también recordó una de las canciones más representativas de Alberto Lizárraga: “La Cococha”, tema que eligió para acompañar su despedida.

Alberto “Betón” Lizárraga también fue parte de Banda El Recodo durante una de las etapas más importantes de la agrupación, contribuyendo con su talento a la historia musical de la familia Lizárraga y de la música sinaloense. Además fue líder de las conocidas agrupaciones Mr Lobo y Lizárraga Musical, semillero de músicos sinaloenses que hoy forman parte de agrupaciones de renombre.