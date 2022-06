Bon Jovi nació en Nueva Jersey en 1983, cosechando éxitos como ‘Wanted Dead or Alive’ o ‘It’s My Life’. A la salida de Such, en 1994, se integró Hugh McDonald, pero volvió a tocar con la banda en conciertos especiales, como en el Salón de la Fama del Rock And Roll en 2018.

“Era uno de los originales”, escribió Bon Jovi en un post en Twitter. “Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte esencial de la formación de la banda”.