Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de muerte del actor que también obtuvo papeles en Desperate housewifes y All my children , pues solo se sabe que fue de forma repentina, señala publimetro.com

”Descansa en Paz, amor de mi vida. Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices. Fuiste el mejor prometido que pude pedir”.

Otra de las personas que lamentó la noticia fue la estrella de Hollywood, Adam Sandler, quien en su perfil oficial de Instagram, compartió una fotografía de su compañero, reconociendo lo mucho que lo apreciaba, así como la dificultad para creer que ya no está.

“Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”.

Según People, el también modelo de Abercrombie & Fitch que nació el 11 de abril de 1973, fue mayormente conocido por su interpretación de Del Henry, en la serie de televisión de ABC, All My Children, entre los años 2005 a 2007, también participó en las series Rita Rocks, Road to the Altar y Desperate Housewives.