$!Muere Alfa Anderson, cantante del grupo Chic, a los 78 años

El cofundador de Chic, Nile Rogers, compartió la noticia de su fallecimiento a principios de esta semana en Instagram aunque no se ha revelado la causa de su muerte. Rogers compartió un video con fotos antiguas de Alfa y la banda.

Según su biografía oficial , hizo su debut profesional en Big Man (1976) de Cannonball Adderley, que se estrenó en el Carnegie Hall, y más tarde protagonizó la producción del Lincoln Center de Children of the Fire , una pieza compuesta por el legendario trompetista “Hannibal” Marvin Peterson.

A lo largo de los años 70, la estrella grabó coros para una variedad de artistas, incluidos Nat Adderley, Ray Barretto, Odyssey, Major Harris y Roy Buchanan.

Anderson también prestó su voz a la banda sonora producida por Quincy Jones para The Wiz (1978), protagonizada por Diana Ross y Michael Jackson .

En 1977, la vida de Anderson cambió cuando Luther Vandross le presentó a Rodgers y a su compañero de composición Bernard Edwards, que eran los miembros principales del recién formado grupo Chic. La banda también incluía a Tony Thompson en la batería y a Norma Jean Wright en la voz.

Anderson terminó cantando coros en uno de los primeros sencillos de Chic para Atlantic Records, Everybody Dance, que le dio a Chic uno de sus primeros éxitos en las listas de baile en 1977. También actuó en Dance Dance Dance del álbum debut de la banda.

Después de unirse a Chic en la gira, Anderson fue ascendida a vocalista principal, un papel que ella y Luci Martin compartieron de 1978 a 1983, después de que Wright dejó la banda en 1978.

A partir de ahí, Anderson grabaría otros éxitos notables como Le Freak y Good Times, que llevaron a Chic al mainstream. Le Freak, uno de los sencillos más exitosos de la banda, fue el sencillo más vendido en la historia de Atlantic Records durante más de 30 años y fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en 2015.

Después de que Chic se separara en 1983, Anderson continuó su carrera con una variedad de artistas solistas y se reunió con su viejo amigo Vandross, con quien realizó giras entre 1982 y 1987.

Antes de su muerte, Anderson continuó trabajando en el ámbito musical y lanzó su primer trabajo en solitario, Music From My Heart de 2017 , que estrenó con un concierto con sala llena en Joe’s Pub (The Public Theater) en la ciudad de Nueva York.