Muere Ana Luisa Peluffo, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano

Una vez más, el cine de oro ha perdido a otra de sus grandes estrellas, se trata de Ana Luisa Peluffo, actriz mexicana del Cine de Oro y telenovelas, quien falleció este miércoles 4 de marzo.
Fue la familia de la actriz la que confirmó la noticia a través de un comunicado, en el que informaron que la actriz murió en paz, en su rancho en el estado de Jalisco, acompañada por sus seres queridos.
En el escrito se indicó que durante sus últimos días, la actriz Ana Luisa Peluffo vivió con serenidad rodeada de cuidado y cercanía a su hijo, señala quien.com
“Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico”, agregaron en el comunicado.
También mencionaron que los servicios funerarios se realizarán de forma íntima y privada, para cumplir así con el último deseo de la artista.
Su trayectoria
Ana Luisa Peluffo, cuyo nombre completo era Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo, nació el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, México.
Inició su carrera en 1948 con un pequeño papel en Tarzan and the Mermaids, dirigida por Robert Florey y protagonizada por Johnny Weissmuller en su última interpretación como Tarzán. Posteriormente participó en cintas como La venenosa (1949) y Orquídeas para mi esposa (1954).
A lo largo de su trayectoria intervino en más de 160 películas. Compartió pantalla con figuras emblemáticas del cine mexicano como Germán Valdés, Manuel Valdés, Pedro Infante y María Félix.
En décadas posteriores trabajó junto a Andrés García y Sergio Goyri en producciones como Pedro Navajas (1984). Su versatilidad le permitió destacar en el drama, la comedia y el llamado cine de ficheras en los años 70.
En televisión también dejó huella con 17 telenovelas, entre ellas El pecado de Oyuki (1988), Marimar (1994), María Isabel (1997), Soñadoras (1998), Carita de ángel (2000) y Contra viento y marea (2005). También participó en series como Mujeres asesinas (2010) y El Mariachi (2014), este último su trabajo más reciente en pantalla.