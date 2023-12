El actor Andre Braugher, recordado por sus papeles en “Brooklyn Nine-Nine” y “Homicide: Life On The Street”, murió el lunes a los 61 años debido a una breve enfermedad, dijo su publicista Jennifer Allen.

Aunque hizo muchas comedias, el actor será recordado por su interpretación del detective Frank Pembleton en el drama de “Homicide: Life on the Street”, por la cual ganó un Emmy.

El primer rol de Braugher fue en la película “Glory’” (1989) junto a Matthew Broderick y Denzel Washington, donde interpretó a Thomas Searles, un hombre negro del norte que se une al primer regimiento negro del Ejército de la Unión.

En 1993, se unió a la serie de televisión ‘”Homicide: Life on the Street”, en la que interpretó al detective Frank Pempleton, papel por el cual recibió premios de la Asociación de Críticos Televisivos como mejor actor en 1997 y 1998.

Fue nominado para un Premio Emmy como mejor actor en serie de drama en 1996 y 1998, ganando en este último año. En 1998, dejó la serie, después de su sexta temporada, pero regresó para la película para televisión.

Además de otros proyectos como ‘City of Angels’, ‘Frequency’ y ‘Poseidon’, destaca su narración del premiado documental transmitido por ‘Muhammad: Legacy of a Prophet’ y ‘The Murder of Emmett Till’, ambos para PBS.

Interpretó al detective Marcellus Washington en la serie de televisión Hack de 2002 a 2004.

En 2006, interpretó a Nick Atwater en la miniserie ‘Thief’ para FX Networks, ganando un segundo Emmy por su actuación.

Otros de sus papeles incluyen al general Hager en la película ‘Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer’ del 2007, el Dr. Darryl Nolan en la serie ‘House, M.D’.

Apareció en ‘Men of a Certain Age’, por la que fue nominado dos veces al premio Primetime Emmy al mejor actor de reparto en una serie dramática.

En años recientes, protagonizó la serie de televisión Brooklyn Nine-Nine, en la que interpretó al capitán Raymond Holt. Por su actuación, fue nominado a cuatro premios Primetime Emmy como actor de reparto en una serie de comedia.