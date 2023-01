$!Muere Anita Pointer, cantante de ‘The Pointer Sisters’, a los 74 años

Aunque la causa de su muerte, acaecida en su residencia de Los Ángeles, California, no ha sido confirmada, se sabe que la cantante enfrentaba problemas de salud desde hace algún tiempo, informó telemundo.com

Anita Pointer, legendaria cantante de la década de los setenta, murió antes de que el 2022 dijera adiós. La integrante de The Pointer Sisters partió el sábado 31 de diciembre, mismo día en que se confirmó el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI.

¿Quién era Anita Pointer?

Anita Pointer, integrante de The Pointer Sisters, nació en Oakland, California, el 23 de enero de 1948, y estaba próxima a cumplir 75 años. Fue la cuarta de seis hermanos. Al estudiar la preparatoria formó su primera agrupación, en la que tocaba el saxofón; su vocación musical la llevó a renunciar a su trabajo como secretaria para formar junto a sus hermanas Bonnie y June la banda vocal que las llevó a la cima del éxito.

The Pointer Sisters, cuyo mayor hit mundial I´m so Excited, fue el primer grupo integrado por mujeres afroamericanas en actuar en el Grand Ole Opry. Con décadas activa en la música, Anita debutó como escritora en 2020, con el libro autobiográfico The Pointer Sisters Family Story, coescrito junto a su hermano Fritz.