$!Muere Anne Schedeen, actriz de la serie ‘Alf’

Anne Schedeen, actriz estadounidense recordada por interpretar a Kate Tanner en la exitosa serie Alf, falleció a los 77 años. La noticia fue confirmada a través de una publicación realizada en su página oficial de Facebook. En el mensaje que compartieron sus familiares describieron a Anne Schedeen como una mujer de espíritu creativo y gran sentido del humor. “Es con el corazón más pesado que compartimos que Annie ha fallecido en paz”, escribieron. La familia destacó además su “legado extraordinario de energía creativa, humor agudo, deleite en su familia, adoración por los perros pequeños, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por una buena historia”, detalla quien.com

“La extrañamos muchísimo, como todos los que la conocieron”, añadieron. La publicación también incluyó unas palabras atribuidas a la propia actriz. “Siempre estoy con ustedes”. Su agente, Tom Markley, también lamentó la pérdida y expresó que Annie lo era todo para su familia y para su agencia. En lugar de enviar flores, la familia pidió que quienes desearan honrar su memoria realizaran donaciones a Habitat for Humanity, una de las organizaciones benéficas dedicada a construir y mejorar viviendas para familias de bajos ingresos, que Schedeen apoyaba activamente.

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, la actriz Anne Schedeen descubrió desde muy joven su pasión por los escenarios al participar en el Portland Civic Theatre.