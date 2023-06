La cantante brasileña Astrud Gilberto, una de las voces clave de la “bossa nova”, falleció a los 83 años, confirmó su nieta Sofia Gilberto, a través de su cuenta de Instagram.

“Astrud fue la verdadera chica que llevó la bossa nova de Ipanema al mundo. Fue la pionera y la mejor. A los 22 años dio voz a la versión en inglés de ‘Garota de Ipanema’ y ganó fama internacional”, escribió Sofia, sobre su abuela, que fue esposa de João Gilberto, otra figura de la música.

Astrud Gilberto puso voz en inglés a la célebre grabación de “La chica de Ipanema” en el disco de Stan Getz y Joao Gilberto, que popularizó la canción en todo el mundo y le valió un Grammy en 1965, el primero otorgado a una cantante brasileña.

La cantante, que vivía en Estados Unidos desde los años sesenta, fue la voz más reconocida de la “bossa nova” en inglés, de acuerdo con rtve.es.

Hija de madre brasileña con padre alemán, la cantante nació en Salvador e inició su carrera musical en 1960. Se mudó a Estados Unidos junto a João Gilberto, donde produjo el álbum Getz/Gilberto, junto a su esposo y Stan Getz.

En 1964 se separó e inicio de su carrera en solitario compuesta por 17 discos, entre ellos The Astrud Gilberto Album (1965) y Look to the Rainbow (1966).

Su música fusionaba el “bossa nova” con influencias de jazz, pop y Música Popular Brasileña.

Astrud residió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y en las últimas décadas vivió apartada de la música y prácticamente olvidada por los medios de su país.

En 1992, ganó el Latin Jazz USA a toda su carrera y fue parte del International Latin Music Hall of Fame desde 2002, año en que se alejó de los escenarios.

En 2008 ganó un Latin Grammy Award por “excelencia musical”.