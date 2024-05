El actor Bernard Hill falleció a los 79 años, conocido por su participación en la franquicia El señor de los anillos, la madrugada de este domingo 5 de mayo, confirmó su agente a medios.

La muerte de Hill ocurre horas antes del estreno de su nueva serie de televisión The Responder (2024), que se transmitirá este domingo 5 de mayo por la noche en la BBC.

Estaba prevista su participación en la Comic Con Liverpool el sábado, pero canceló de último minuto. La convención escribió en X:

“Nos ha roto el corazón la noticia del fallecimiento de Bernard Hill. Una gran pérdida. Pensamos en su familia en estos momentos tan tristes y les deseamos mucha fuerza”.

Al momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Bernard Hill nació el 17 de diciembre de 1944 en Blackley, Inglaterra. Creció en una familia católica de mineros y desde edad temprana se inclinó por el arte dramático, lo que le llevó a estudiar en Escuela Politécnica de Drama de Manchester. Estaba casado con la actriz Marianna Hill.

Participó en alrededor de 130 películas con momentos épicos del cine, como en las escenas de guerra en El señor de los anillos, cintas basadas en los libros de J. R. R. Tolkien.

Interpretó al rey Théoden, papel que tomó por primera vez en la segunda entrega, Las dos torres (2002); luego regresó a la franquicia para El retorno del rey (2003).

Él ha sido el único actor que salió en dos películas que ganaron once Premios Oscar cada una: The Lord of the Rings: The Return of the King y Titanic.

Hill también tuvo el papel de Yosser Hughes, un personaje de la década de los 80 cuya vida se desmorona en el programa Boys from the Blackstuff.

Lamentan en redes su partida

La actriz Barbara Dickson, que protagonizó con él un musical basado en los Beatles, lamentó en redes su fallecimiento y lo describió como un “actor maravilloso”.

“Con gran tristeza supe de la muerte de Bernard Hill. Trabajamos juntos en John, Paul, George, Ringo y Bert, (por) Willy Russell, maravilloso espectáculo 1974-1975. Un actor realmente maravilloso. Fue un privilegio haberme cruzado con él”.

La directora de BBC Drama, Lindsay Salt, dijo hoy que Hill “abrió un camino en la pantalla y su duradera carrera llena de papeles icónicos y notables es un testimonio de su increíble talento”.