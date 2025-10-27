Muere Björn Andrésen a los 70 años; era conocido como el actor más bello del mundo

El actor y músico sueco Björn Andrésen falleció a los 70 años, informó el diario Dagens Nyheter. Kristian Petri, cineasta y amigo cercano del actor, confirmó la noticia al medio, destacando la valentía de Andrésen y su legado en el cine y la música.

Björn Johan Andrésen nació en 1955 en Estocolmo. Fue criado por sus abuelos maternos y parte de su educación la cursó en un internado en Dinamarca. Posteriormente asistió a la Escuela de Música Adolf Fredrik, donde desarrolló su talento musical.

A los 15 años, fue seleccionado para interpretar a Tadzio en la película Muerte en Venecia (“Death in Venice”, “Morte a Venezia”), dirigida por Luchino Visconti y basada en la obra de Thomas Mann.

Su papel como el joven y hermoso muchacho polaco llamó la atención internacional y le valió la fama de ser “el joven más bello del mundo”.

El éxito llegó acompañado de incomodidades y controversias. Andrésen relató posteriormente que se sintió sexualizado por el director y que enfrentó muchos rumores sobre su sexualidad, los cuales negó enfáticamente, de acuerdo con elimparcial.com

A lo largo de su carrera, Andrésen buscó distanciarse de la imagen de “niño bonito” que la fama le impuso, rechazando papeles relacionados a ello.

En Japón, participó en comerciales y grabó canciones, y participó en películas como Pelikaanimies (2004), Kojan (1992), Smugglarkungen (1985) y fue tecladista del grupo de dansband Sven Erics.

En 2019 apareció en la película Midsommar de Ari Aster, lo que llevó de nuevo su nombre al público contemporáneo.

En 2003, Björn Andrésen volvió a ser objeto de atención mediática debido a la publicación del libro The Beautiful Boy, escrito por la reconocida académica y feminista Germaine Greer. La obra analizaba la representación estética de la belleza masculina en el arte, y su portada mostraba una famosa fotografía del actor tomada durante su juventud, cuando su rostro había conquistado a la industria del cine tras su papel en Muerte en Venecia.

Estuvo casado con la poeta Susanna Roman y tuvo dos hijos, Robine, nacida en 1984, y Elvin, quien murió a los 9 meses de edad, lo que losumió en una profunda depresión, pero siempre expresó esperanza de reunirse con él “en el más allá”. También tuvo dos nietos, un niño y una niña.