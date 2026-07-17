Muere Brenda Fricker, actriz de ‘Mi pobre angelito’, tenía 81 años

“Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia”, señaló Belfield en un comunicado, en el que afirmó que la actriz siempre ocupará un lugar en el corazón de los aficionados al cine y la televisión de todo el mundo.

A través de su mensaje, el representante lamentó la partida de Brenda Fricker, quien tuvo una prolífica carrera que comenzó en la década de los 60, a lo largo de la cual interpretó memorables papeles, como el de Mrs. Brown en Mi pie izquierdo.

Brenda Fricker, actriz conocida por dar vida a la ‘señora de las palomas’ en la segunda entrega de Mi pobre angelito , falleció a los 81 años, según informó su representante, Phil Belfield, en un comunicado.

Además de despedir a Brenda Fricker, Phil Belfield detalló que la actriz de Mi pobre angelito falleció tras una larga enfermedad; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué complicaciones de salud padecía, señala elfinanciero.com.mx

Luego de que se informó sobre su muerte, el embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, dedicó un mensaje a Fricker, a quien describió como “Una gigante del cine irlandés” y elogió su “inolvidable” interpretación en Mi pie izquierdo.

“De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron”, escribió el diplomático en la red social X.

La muerte de Brenda Fricker ocurre a unos cuantos meses del fallecimiento de Catherine O’Hara, quien dio vida a la mamá de Kevin en las cintas de Mi pobre angelito. Hasta el momento, el protagonista Macaulay Culkin no se ha pronunciado al respecto.

Brenda Fricker nació en 1945 y creció al sur del condado de Dublín; sin embargo, no siempre fue actriz. En su juventud siguió los pasos de su padre, quien era periodista en The Irish Times.

Así, Fricker realizó prácticas como reportera en el mismo periódico hasta que consiguió su primer papel como actriz, explica el portal The Woman of the Year. Tras ello, continuó su carrera artística en el teatro y la televisión.

Uno de sus primeros papeles fue en la serie Tolka Row durante la década de los 60, donde interpretó a Joana Broderick; sin embargo, fue hasta 1989 cuando llegó una de las películas que marcó su carrera: Mi pie izquierdo.

Se trata de un filme biográfico en el que dio vida a la madre del irlandés Christy Brown, interpretado por Daniel Day-Lewis, papel por el que Brenda ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.