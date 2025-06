Muere Brian Wilson, fundador del grupo ‘The Beach Boys’

Su familia no reveló detalles del deceso del querido músico y pidieron respeto y privacidad en estos momentos pues aseguraron que “están compartiendo su dolor con el mundo”, señala milenio.com

“Por favor respete nuestra privacidad en este momento mientras nuestra familia se encuentra de duelo. Nos damos cuenta de que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo. Amor y misericordia”, escribieron.

Brian Wilson fue mucho más que un músico; fue una mente revolucionaria que cambió el rumbo del pop y el rock en la década de los 60. Su talento para la armonía vocal y la innovación sonora lo convirtieron en un genio admirado por generaciones.

Como arquitecto del sonido de The Beach Boys, escribió clásicos inmortales como Good Vibrations, God Only Knows, Wouldn’t It Be Nice y California Girls, obras que definieron una era y marcaron la historia de la música moderna.