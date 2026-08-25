Muere Bunny Levine, actriz de ‘Gilmore Girls’ y ‘La La Land’, a los 97 años

La actriz Bunny Levine, reconocida por “Gilmore Girls” y “La La Land”, falleció el 20 de agosto de 2026 a los 97 años en Tarzana. Su deceso, confirmado por su representante, se atribuyó preliminarmente a causas naturales.

El fallecimiento de Levine ocurrió mientras dormía en su hogar de Tarzana. Su representante, Mike Eisenstadt, confirmó la noticia. La policía local indicó que, de forma preliminar, las causas del deceso se consideran naturales.

Nacida como Bernice Utal el 22 de diciembre de 1928 en East Orange, Nueva Jersey, Levine forjó una carrera singular en Hollywood. Su trayectoria comenzó tras 25 años como bibliotecaria, tiempo en el que aplazó su sueño de actuar.

La intérprete logró mantenerse activa hasta sus últimos días con diversas producciones. Uno de sus papeles más recordados fue el de Mrs. Thompson en “Gilmore Girls”.

El personaje apareció en la quinta temporada de la serie, en una escena junto a Luke Danes, interpretado por Scott Patterson.

También participó en series de televisión como “Everybody Loves Raymond”, “Ugly Betty”, “Criminal Minds”, “2 Broke Girls”, “New Girl”, “The Mindy Project”, “Fuller House” y “Shameless”.

En cine, Levine apareció en “La La Land” como cajera. También figuró en “You Don’t Mess with the Zohan”, “Sandy Wexler”, “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”, “Thelma” y “Sacramento”.

Su carrera se extendió hasta 2026, con créditos en la película “The Cure” y el cortometraje “Achiever”.