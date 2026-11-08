Muere Charles F. Porter, actor de ‘Dr. House’ y ‘Bones’, a los 47 años

El actor Charles F. Porter, conocido por sus papeles en “Dr. House” y “Bones”, falleció a los 47 años en Calabasas, California. El deceso ocurrió por complicaciones de un linfoma de Hodgkin en etapa 4, enfermedad que enfrentó por casi dos décadas.

Porter, quien nació en Oxford, Reino Unido, se mudó a Estados Unidos desde niño. Enfrentó el diagnóstico de linfoma de Hodgkin desde 2010, superando a lo largo de 17 años sesiones de quimioterapia y tres trasplantes de médula ósea y células madre.

Antes de forjar una carrera en la actuación, Charles F. Porter destacó en el ámbito deportivo. Fue un prometedor jugador de fútbol americano en la Universidad de Duke, con aspiraciones de llegar a la NFL. Sin embargo, una severa lesión de espalda puso fin a su sueño deportivo, lo que lo llevó a reorientar su vida profesional hacia las artes, explorando la actuación, la poesía y la producción de cine independiente.

Su carrera artística abarcó diversas producciones televisivas y cinematográficas. Es especialmente recordado por sus interpretaciones en las aclamadas series de televisión Dr. House y Bones, donde dejó una huella en el público. Además de estos papeles, su filmografía incluye participaciones en programas como Sin Rastro y la comedia Los líos de las Parker.

En el ámbito personal, Porter compartió 18 años de matrimonio con Candice Tab-Porter, con quien formó una familia y tuvo dos hijas. La extensa batalla contra el linfoma de Hodgkin generó considerables gastos médicos, lo que motivó a su círculo cercano a organizar una colecta pública para ofrecer apoyo financiero a la familia en esos momentos difíciles.

La industria del entretenimiento ha recibido con pesar la noticia de su fallecimiento. Hasta el momento, no se han difundido declaraciones de otros actores con los que compartió pantalla. No obstante, medios especializados como The Hollywood Reporter replicaron en sus plataformas digitales las palabras de su esposa, Candice Tab-Porter, quien recordó con afecto sus años juntos.

“Fue y será siempre el mayor privilegio de mi vida haber sido tu esposa. Vivimos la vida al máximo”, expresó Candice Tab-Porter, subrayando que gracias a él “vivimos muchas vidas en los hermosos 18 años que tuvimos”.

La viuda destacó que Porter “vivió bajo los más altos estándares de integridad, nunca comprometió sus valores, predicó con el ejemplo y siempre cumplió su palabra”.

También resaltó su capacidad para “encontrar belleza en las pequeñas cosas y jamás se quejó de su batalla”.