La reina del pop Madonna está de luto por la pérdida de su hermano menor Christopher Ciccione a los 63 años de edad, quien la acompañó como su bailarín, coreógrafo y diseñador de vestuario parte de su carrera, sobre todo en los 80 cuando gozó de gran éxito.

Su hermano murió en su casa de Michigan a causa del cáncer, enfermedad que también cobró la vida de su hermano Anthony, su madrastra y su mamá.

Christopher Ciccone estuvo junto a Madonna gran parte de su carrera y apareció en el videoclip de “Lucky Star”; además, de acuerdo con la agencia AP, fue director artístico de la gira Blond Ambition World Tour y director de la The Girlie Show Tour. También mostró su talento dirigiendo los videos de otros artistas como Dolly Parton y Tony Bennett.

La cercanía que tuvo con la intérprete de “Like a Virgin” no siempre fue positiva, pues en 2008 publicó su autobiografía “Life with My Sister Madonna” en la que revelaba detalles de su complicada relación entre hermanos, los romances de la cantante y secretos de otras estrellas de la industria que estuvieron junto a ella, lo que afectó la amistad que la también modelo tenía con ellos. Pese a ello, se mantuvieron cercanos y también desdeñó algunas casas de su hermana, como la de Nueva York y Los Ángeles.

Aunque la “Reina del pop” mantuvo los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, su fama no evitó que se filtrarán algunos sobre su infancia y los conflictos que sostenía con su familia.

Pese a ello, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un mensaje con el que dio el último adiós a su hermano menor junto a una serie de fotografías de los momentos que compartieron juntos.