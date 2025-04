Muere Clem Burke, baterista de Blondie, a los 70 años

Burke, cuyo nombre real era Clement Bozewski, nació en Bayonne, Nueva Jersey, y fue el baterista número 50 que audicionó para Blondie, según contó la vocalista Debbie Harry en sus memorias Face It. “Se veía bien y sabía tocar”, escribió.

Tanto Harry como el guitarrista Chris Stein lo consideraban una fuerza que los empujaba a seguir adelante, incluso cuando la banda apenas conseguía presentaciones y enfrentaba múltiples cambios de integrantes. Fue Burke quien trajo a su amigo Gary Valentine para cubrir el bajo tras la salida de Fred Smith.

En una entrevista con Mojo en 2022, Burke dijo: “Sabía que ahí había algo. Las canciones eran buenas y, por supuesto, el carisma y talento de Debbie eran obvios para mí”.

Blondie surgió en la escena neoyorquina de mediados de los 70, pero se desmarcó del resto de bandas punk al incorporar elementos de disco, reggae, pop y hasta rap. Su tercer disco, Parallel Lines, los lanzó al estrellato global con éxitos como Heart of Glass y One Way or Another.

Entre 1979 y 1981, Blondie vivió una racha imparable con temas como Call Me, The Tide Is High y Rapture, donde Harry rapeaba en honor a pioneros del hip-hop como Grandmaster Flash, informó elimparcial.com.

Clem Burke se mantuvo con Blondie hasta el final, siendo una pieza clave de su sonido, su historia y su legado.