Muere Clive Revill actor de ‘Star Wars’, a los 94 años

Murió el Clive Revill, famoso actor de Transformers, Star Wars y Batman, tras una larga batalla contra la demencia, a sólo unas semanas para su cumpleaños número 95. De acuerdo con los primeros informes, el actor falleció en el suburbio de Sherman Oaks, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Por medio de The Hollywood Reporter, Kate, hija de Clive Revill, confirmó la muerte del actor, destacando, que pese a que está desecha por la terrible noticia, ahora su padre ya no sufre. Clive Revill, nació el 18 de abril de 1930 en Wellington, Nueva Zelanda. A lo largo de su carrera en el cine se destacó como uno de los actores más representativos de su país, con una carrera teatral y cinematográfica que abarcó más de 60 años. Fue la voz del villano Emperador Palpatine en la película original de 1980 Star Wars: El Imperio Contraataca y participó en clásicos de culto como la película de Transformers de 1986, Batman: The Animated Series y Star Trek: The Next Generation.

Revill comenzó su vida laboral como contador, pero dio un giro inesperado al dejar las cifras por el teatro. Su destino cambió en la década de 1950, cuando tuvo la oportunidad de conocer a dos grandes leyendas de la actuación, Laurence Olivier y Vivien Leigh, quienes lo motivaron a formarse en la Old Vic Theatre School de Bristol. Rápidamente se destacó como un intérprete versátil en el escenario y frente a las cámaras. Su debut en Broadway fue en Mr. Pickwick y, a principios de los años 60, recibió dos nominaciones al premio Tony: la primera por su actuación en Irma La Doucey la segunda por su papel como Fagin en Oliver!, donde dejó una huella imborrable. En el Reino Unido y los Estados Unidos se hizo conocido por sus apariciones en series de televisión como Sunday-Night Theatre, The Adventures of Robin Hood y The Twilight Zone, antes de hacer su ingreso al cine con papeles en Kaleidoscope y Fathom junto a Raquel Welch. En 1972, fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Carlo Carlucci en Avanti! junto a Jack Lemmon y Juliet Mills. Sin embargo, fue en 1980 cuando Revill marcó su huella definitiva en la historia del cine al dar voz al Emperador Palpatine en El Imperio Contraataca.