Darren Kent fue un actor, director y escritor originario de Essex, Reino Unido, nacido en 1987. Asistió a la escuela de arte dramático Italia Conti, donde se graduó en 2007, y un año después debutó en la actuación.

Su primer papel fue en la película de terror Mirrors, de 2008, pero no fue hasta 2014 que se hizo más conocido gracias a su participación en un capítulo de Game of Thrones durante el final de la cuarta temporada.

Participó en series y películas como Snow White and the Huntsman (2012).My Feral Heart (2016). The Little Stranger (2018).Jeepers Creepers: Reborn (2022).Amor sin paredes (2023).

Además de actor, también se desarrolló en otros ámbitos de la producción audiovisual. Por ejemplo, dirigió el cortometraje You Know Me (2021), que le valió un premio. También escribió y dirigió Abusing Protocol (2015).