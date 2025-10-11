Muere Diane Keaton, legendaria actriz ganadora del Oscar, a los 79 años

La actriz Diane Keaton, una de las figuras más queridas del cine estadounidense, falleció a los 79 años en California, confirmó su familia a People

Un vocero de la familia confirmó el fallecimiento de quien fuera musa de Woody Allen en los años setenta a la publicación estadounidense y pidió privacidad en este difícil momento.

Keaton se convirtió en un ícono del cine gracias a una carrera que abarcó más de cinco décadas.

Originaria de Los Ángeles, California, donde nació en 1946, Diane Hall —su verdadero nombre— adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, cuando decidió lanzarse al teatro.

Su salto a la fama llegó en la década de 1970 con su interpretación de Kay Adams, la novia —y más tarde esposa— de Michael Corleone en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola.

Su naturalidad y profundidad emocional la llevaron a ser reconocida como una actriz distinta en una era dominada por los grandes nombres masculinos de Hollywood.

En 1977 alcanzó el máximo reconocimiento con Annie Hall, de Woody Allen, por la que ganó el Óscar a Mejor Actriz.

Keaton, cuyo nombre real fue Diane Hall, nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles. Era la mayor de cuatro hermanos.

Su padre era ingeniero civil y su madre, ama de casa, pero —como ella misma recordaba— tenía aspiraciones artísticas. “Cantaba. Tocaba el piano. Era hermosa. Fue mi defensora”, recordó la actriz en una entrevista para PEOPLE en 2004.

Tras participar en obras escolares, Keaton estudió drama brevemente antes de mudarse a Nueva York para probar suerte en el teatro. Adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, porque ya existía una “Diane Hall” registrada en el sindicato de actores.

Su gran oportunidad llegó en 1968, cuando fue elegida como suplente en la producción de Broadway Hair, y llamó la atención por negarse a participar en la escena grupal de desnudo.

Un año después, su destino cambió al ser elegida por Woody Allen como coprotagonista de la comedia Play It Again, Sam (1969), obra con la que comenzó una larga relación personal y artística.

Fiel a sí misma, Diane Keaton supo utilizar su fama con un propósito. Fue una activista comprometida con la preservación arquitectónica de Los Ángeles, donde restauró casas históricas con su particular estética, una mezcla entre el estilo californiano, lo industrial y lo romántico.

Además, fue una voz activa en temas de adopción, equidad de género y envejecimiento con dignidad, sin caer nunca en el cliché del discurso hollywoodense. Adoptó a dos hijos en solitario, Dexter y Duke, y habló abiertamente sobre cómo la maternidad transformó su vida: “Tuve que esperar a convertirme en una mujer para poder ser madre”, dijo en una entrevista hace años.