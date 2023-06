Dora María Fue la primera cantante mexicana en presentarse en Las Vegas, al igual que en el famoso Lido de París, compartiendo el escenario con Edith Piaf y Marlene Dietrich. Fue nombrada embajadora de la música mexicana por el expresidente Adolfo López Mateos. Motivo por el que miles de internautas han reaccionado a la sensible noticia de su muerte.

“Que Dios la tenga en su santa gloria, fue un gran cantante”. “Fue a los 89, eso quiere decir que tuvo una sana calidad de vida donde los excesos y el alcohol aparentemente no fueron parte de su día o días porque, sino no la edad no hubiera sido tanta”. “Sin creer que hace poco la estaba escuchando mi abue con mi papá en una reunión familiar donde la música antigua y el regional mexicano fueron el pan de la comida”. “Todo lo que nos pasa me hace pensar que la vida es regalada, en paz descanse la quería Dora María”. “A mí sí me gustaba mucho su música y eso me hace pensar que tengo buen gusto, por lo que algunos consideran ‘viejo’ y yo como un tesoro que pocos pueden poseer”, respondieron.